الطائي: الرئاسات المتبقية لن تمرر من دون صفقة سياسية بين الاطار والتيار

2022/03/07 | 09:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي صباح الطائي، ان ملف الرئاسات لن يحسم من دون ان تكون هناك صفقة سياسية مابين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية والمتحالفين معهما، بهدف الخروج من حالة الانسداد السياسي.وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “التيار الصدري يفترض ان يفتح ابوابه مجددا امام التفاهم مع الاطار التنسيقي، لان استمرار مسير كل تحالف بعيد […]

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