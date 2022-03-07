الصين تطلق سبعة أقمار صناعية جديدة

2022/03/07 | 09:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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نجحت الصين في إرسال سبعة أقمار صناعية إلى الفضاء من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين ".

وتم إطلاق ستة أقمار صناعية أنتجتها شركة (جالاكسي سبيس) ومقرها بكين وقمر صناعي تجاري للاستشعار عن بعد بواسطة صاروخ حامل من طراز (لونغ مارش-2 سي) في الساعة 2:01 مساء (بتوقيت بكين)، ودخلت الأقمار مدارها المخطط.

وستتحقق الأقمار الصناعية من تكنولوجيا الشبكات وقدرة الخدمة لكوكبة الإنترنت ذات المدار المنخفض.



كما ستتحقق من تكنولوجيا الاستشعار عن بُعد.

ويمثل الإطلاق المهمة رقم 410 للصواريخ الحاملة لسلسلة (لونغ مارش).

وستبدأ مهمة الرحلة في التحقق من تكنولوجيات متكاملة للاتصالات والاستشعار عن بُعد للأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض وتطبيقها.

ويعمل تكامل الاستشعار عن بُعد والاتصالات، إلى جانب أنظمة معالجة البيانات الأرضية الذكية، على تسريع الاستجابة لحالات الطوارئ بشكل فعال.

وتم تطوير نظام معالجة البيانات الأرضية بشكل مستقل بواسطة شركة (فور سكويرز تكنولوجي)، وهي شركة لتحليل بيانات الأقمار الصناعية.

(شينخوا)

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