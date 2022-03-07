خبير اقتصادي: نمتلك خيار الحصول على تعويضات جراء الغزو الأميركي للعراق

2022/03/07 | 09:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، ان العراق بامكانه المطالبة عبر نافذة في وزارة الخارجية بتعويض المتضررين جراء الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، لافتا الى ان عشرات الالاف من العراقيين أصيبوا باضرار بالغة جراء التواجد الأميركي.وقال قصي لـ /المعلومة/، ان “العراق بامكانه الحصول على تعويضات من الإدارة الأميركية بعد دخول قواتها […]

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