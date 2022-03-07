مالية الإقليم تكشف عن موعد توزيع رواتب الموظفين وتنفي الاستقطاعات

2022/03/07 | 09:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_أربيل

كشف عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان سعد الدين محمد، اليوم الأثنين، موعد توزيع رواتب الموظفين في الإقليم.

وقال محمد في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "وزارة المالية ستباشر يوم 9 آذار الموافق يوم الأربعاء بتوزيع رواتب الموظفين في الإقليم".

وأضاف أن "التأخير حصل بسبب عدم إرسال السلفة المالية المخصصة من بغداد لرواتب الموظفين والبالغة 200 مليار دينار حتى الآن، والعائدات المالية للإقليم لاتكفي لكون هناك التزامات أخرى".

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