كلارا زتكين في اليوم الأممي للمرأة - نعيمة البحاري

2022/03/07 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نعيمة_البحاري كلارا زتكين انت عنوان 8 مارس الحقيقيمن لا يعرف كلارا لا يعرف تاريخ حركة النساء العاملات، ولا يعرف معنى 8 مارس ولا يعرف معنى اليوم الأممي للمرأة، ولا يعرف معنى تحرر المرأة..كلارا رفيقة العمال في كل مكانكلارا رفيقة النساء، كل نساء الكونكلارا رفيقة الثوار كلارا رمز التحرر..كلارا يا رفيقة، أي ثقل هذا من تاريخ خلفت، واي مشعل هذا، واي توهج هذا منذ 8 مارس 1 ......





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