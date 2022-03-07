أزمة اوكرانيا امتحان جديد للقطبية الروسية - منذر خدام

2022/03/07 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منذر_خدام أزمة أوكرانيا: امتحان جديد للقطبية الروسيةقبل ثمان سنوات وبمناسبة احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم، وضمها إليها كنت قد كتبت مقالة تحت ذات العنوان، وها انا استعيره من جديد لكتابة مقالة مطولة حول الحدث الأوكراني المستجد مستفيدا من بعض ما جاء في المقالة السابقة الذكر.أوكرانيا البلد "الأطراف" تمثل قصة تاريخ طويل من الوحدة الهشة، والصراع الخفي، الذي ما يلبث عند المنعطفات التاريخية الكبرى أن يعبّر ......





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