شرطة النفط تضبط وكراً للتهريب شرقي بغداد

2022/03/07 | 09:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية شرطة نفط الوسط، اليوم الاثنين، عن ضبط وكراً لتهريب المنتجات النفطية شرقي بغداد.وذكرت المديرية في بيان، أنه “بناءً على امعلومات استخباراتية، قوة من الفوج الرابع التابع تمكنت من ضبط محاولة تهريب للمشتقات النفطية على احد الأنابيب في ناحية النهروان شرقي بغداد”.وأضاف انه “أقدمت عصابات تهريب المشتقات النفطية والعابثين بمقدرات البلد […]

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