الكويت.. الإعدام لمواطن قتل زوجته وألقى بها في مكان قذر

2022/03/07 | 09:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيدت محكمة التمييز في الكويت حكما قضى بالإعدام شنقا لمواطن أقدم على قتل زوجته عمدا مع سبق، وألقى بجثتها في بر منطقة السالمي، بحسب ما أوردته صحيفة "الأنباء".

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