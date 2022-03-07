سياسيون: تركيا تتدخل بالمناصب السنية وتدعم مسلحين وتضع قدماً بالمشاريع الاقتصادية

2022/03/07 | 09:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… بينت اطراف سياسية ان انقرة دعمت بقوة التحالف السني مايسمى “السيادة” بهدف الحصول على مكاسب اقتصادية وكذلك حل الخلافات التي قد تحدث بين التحالفات الداخلة ضمن هذا التحالف، بالإضافة الى تقويته من خلال انشاء تشكيل مسلح باشراف الجانب التركي.وقال عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري لـ /المعلومة/، ان “تركيا داعمة للتحالف السني […]

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