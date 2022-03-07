"الميزان الأعرج".. عصام الشوالي يثير الجدل بمقدمة حول وقفة التعاطف مع أوكرانيا في الدوري الإنجليزي

2022/03/07 | 09:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار المعلق التونسي، عصام الشوالي، الأحد، جدلا على موقع تويتر بعد المقدمة المتعلقة بالتعاطف مع أوكرانيا في مباراة "ديربي مانشستر" بين السيتي يونايتد

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