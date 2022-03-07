 دولة القانون: حكومة شبه توافقية تلوح بالافق

2022/03/07 | 09:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..رجحت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ، الاثنين ، أن يكون الاتفاق على تشكيل حكومة اشبه بالتوافقية، مشيرة الى وجود تفاهمات بين طرفي تشكيل الحكومة.وقالت نصيف في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المعطيات الحالية تشير إلى تشكيل حكومة اشبه بالتوافقية”، مبينة أن “هناك تفاهمات واضحة بين طرفي تشكيل الحكومة الجديدة”.وأضافت […]

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