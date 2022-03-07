الصين تجلي معظم مواطنيها من أوكرانيا

2022/03/07 | 09:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أجلت الصين معظم مواطنيها البالغ عددهم حوالي 6000 شخص من أوكرانيا، بحسب ما أعلنته أمس الاثنين سفارتها في كييف.وقالت السفارة الصينية في أوكرانيا في بيان: “في الوقت الحاضر، تم إجلاء معظم المواطنين الصينيين”، داعية من لا يزالون موجودين في أوكرانيا إلى المغادرة “في أقرب وقت ممكن”.وهبطت يوم السبت، أول طائرة تقل عائدين […]

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