 النزاهـة تضبط أوليات بيع عقار بمبلغ 2,5 ملياري دينار في بابل

2022/03/07 | 09:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، عن تنفيذها عمليَّتي ضبط بيع عقارٍ وسرقة للمال العام في محافظة بابل.وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “ملاكات مكتب تحقيق بابل تمكَّنت بعد التحرِّي وجمع المعلومات من ضبط رئيس الجمعيَّة التعاونيَّة للإسكان في المحافظة وعددٍ من الأعضاء بعد قيامهم ببيع عقارٍ عائدٍ […]

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