 كيف يمكن عكس العلامات المبكرة للخرف

2022/03/07 | 09:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..توصلت دراسة إلى أن الحياة الاجتماعية الأفضل يمكن أن تعكس مشاكل الذاكرة لدى الأشخاص الذين يعانون من العلامات المبكرة للخرف.وقد يرى الأشخاص الذين يقضون وقتا وجها لوجه مع الأصدقاء والعائلة، أو يحضرون الفصول الدراسية أو المجموعات، أو يتطوعون أو يحضرون الخدمات الدينية، وظائف عقولهم تعود إلى طبيعتها.ويمكن أن يحدث […]

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