مشاجرة تودي بحياة منتسب في ذي قار

2022/03/07 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بوفاة منتسب في القوة البحرية بطلق ناري.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "المنتسب يسكن في قضاء الشطرة وقد اصيب بطلق ناري بسبب مشاجرة في وقت سابق".

واوضح، ان "المجنى عليه نقل الى المستشفى بعد اصابته في وقت سابق الا انه توفي على اثرها".

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