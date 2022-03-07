جحيم على الأرض.. فيديو يظهر فرار صحافيين ومدنيين من بلدة قرب كييف

2022/03/07 | 09:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت القوات الروسية قذائف هاون على بلدة إيربين الواقعة بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، الأحد، مما أدى إلى حالة هلع ورصدت مشاهد فرار لمدنيين وصحفيين، وفقا لما أورده موقع "بيزنس إنسايدر".

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