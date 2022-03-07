2022/03/07 | 09:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما عدا كبار السن، و أصحاب الأمراض المزمنة، والأكثر ضعفًا ممن أُجبروا على البقاء، فإن أكثر من 1.5 مليون فروا من أوكرانيا الآن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشهد يفطر القلب.. فيديو يظهر بكاء طفل وهو يعبر إلى بولندا سيرًا على الأقدام لوحده) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشهد يفطر القلب.. فيديو يظهر بكاء طفل وهو يعبر إلى بولندا سيرًا على الأقدام لوحده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).