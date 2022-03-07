النزاهـة تضبط أوليات بيع عقار بمبلغ 2,5 مليار دينار في بابل

2022/03/07 | 09:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن ضبط أوليات بيع عقار بمبلغ 2,5 مليار دينار في بابل.وذكر بيان للهيئة، ان “ملاكات مكتب تحقيق بابل تمكَّنت بعد التحرِّي وجمع المعلومات من ضبط رئيس الجمعيَّة التعاونيَّة للإسكان في المحافظة وعددٍ من الأعضاء بعد قيامهم ببيع عقارٍ عائدٍ للجمعيَّة بمبلغ (2,5) مليار دينارٍ خلافاً للقانون”، مُبيّنا […]

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