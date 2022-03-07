طوارى الشرطة تقتحم “ضفاف نهر ديالى” لتعقب خلايا “داعش” 

2022/03/07 | 10:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أعلن مدير ناحية العبارة في ديالى شاكر ملا جواد ، الاثنين، عن قيام طوارئ الشرطة باقتحام ضفاف نهر ديالى شرقي الناحية.وقال ملا جواد في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوات قتالية من طوارى الشرطة اقتحمت من محوريين البساتين الزراعية في ضفاف نهر ديالى شرقي العبارة لتعقب خلايا داعش الارهابي باسناد من قبل فرق […]

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