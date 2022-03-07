تحديد العدد الأمثل للخطوات اليومية لطول العمر

2022/03/07 | 10:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تجعلنا الحكمة التقليدية نعتقد أن الرحلة إلى حياة طويلة وصحية تبدأ بـ 10000 خطوة كل يوم.وبالنسبة لأولئك الذين يعيشون نمط حياة أكثر استقرارا، فهو هدف يمكن أن يتطلب بعض الجهد للحفاظ عليه.وعرفنا أيضا لبعض الوقت أنه خطأ بالتأكيد.ومن خلال تحليل البيانات الخاصة بعشرات الآلاف من الأشخاص عبر […]

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