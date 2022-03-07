2022/03/07 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الاثنين، اجتماعاً هاماً مع وزير التجارة ورئيس جهاز الامن الوطني ومدير الامن الاقتصادي.

وقال بيان مقتضب لمكتبه تلقته (بغداد اليوم)، ان "الاجتماع يختص بأزمة ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الأسواق".

وشهدت الأسواق العراقية ارتفاعا مفاجئا لأسعار عدد من المواد الغذائية الرئيسية، مثل الزيت والطحين والرز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي يترأس اجتماعاً بشأن أزمة ارتفاع المواد الغذائية في الاسواق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزاملي يترأس اجتماعاً بشأن أزمة ارتفاع المواد الغذائية في الاسواق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).