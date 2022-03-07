ارتفاع أسعار صرف الدولار في عموم العراق - عاجل

2022/03/07 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، ارتفاعاً بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات الأخرى.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار صرف الدولار سجلت ارتفاعاً بالأسواق المحلية المنتشرة في بغداد والمحافظات الأخرى، حيث بلغ سعر الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 147.750 دينار

الشراء 146.750 دينار

الشمال

البيع 147.750 دينار

الشراء 146.750 دينار

الجنوب

البيع 147.750 دينار

الشراء 146.750 دينار

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