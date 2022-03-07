نائب بالاطار يتحدث عن “بوادر مشجعة” لحل الخلاف مع التيار

2022/03/07 | 10:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف النائب عن الإطار التنسيقي ياسر الحسيني، الاثنين ، عن وجود بوادر وان كانت غير كافية لكنها تبدو مشجعة لحل الأزمة المعقدة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي لتشكيل حكومة توافقية.وقال الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اي تأخير في تشكيل حكومة توافقية جديدة ينعكس سلبا على كل الصعد في مقدمتها الاقتصاد […]

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