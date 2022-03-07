بالصور.. تظاهرات في المثنى احتجاجاً على ارتفاع الاسعار

2022/03/07 | 10:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شهدت محافظة المثنى، صباح اليوم الاثنين، انطلاق تظاهرات من قبل المواطنين احتجاجاً على ارتفاع اسعار المواد الغذائية.وقار مراسلنا إن قضاء الحضر في محافظة المثنى، شهد صباح اليوم انطلاق تظاهرة من قبل مجموعة من المواطنين.وأضاف ان المواطنين تظاهروا احتجاجاً على ارتفاع اسعار المواد الغذائية، مبينا انهم طالبوا الحكومة المحلية والمركزية بدعم ذوي الدخل […]

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تظاهرات في المثنى احتجاجاً على ارتفاع الاسعار أولاً على الايام نيوز.

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