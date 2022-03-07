احتفالية في مدينة اسيزي استذكاراً لزيارة البابا للعراق

2022/03/07 | 10:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

شاركت السفارة العراقية في ايطاليا، في الاحتفالية التي أُقيمت بمدينة اسيزي في الكاتدرائية العليا للقديس فرنسيس استذكاراً للزيارة الاولى لقداسة الحبر الاعظم البابا فرنسيس الى العراق.

وقالت السفارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "السفيرة صفية طالب السهيل وكادر السفارة وابناء الجالية العراقية وعدد من الناشطين العراقيين الشباب من بعض المدن الاوروبية في الاحتفالية التي حملت شعار (من اسيزي الى أور)"، مبينة ان "الاحتفالية جاءت بالتزامن مع الحفل الذي اقامته الدولة العراقية في مدينة اور بمناسبة يوم التسامح الوطني، الذي اعتمدته الدولة العراقية يوميا وطنيا بمناسبة الزيارة التاريخية لقداسة الحبر الاعظم للكرسي الرسولي".

واضافت ان "الاحتفالية اقيمت في كنيسة سان فرانسيسكو في مدينة اسيزي التاريخية الايطالية، وتضمنت اقامة قداساً برعاية المونسنيور رامي القبلان وحسب الطقوس السريانية الكاثوليكية بالتنسيق مع ابرشية اسيزي وباداء متناغم للطقوس الكنسية الشرقية والغربية بمشاركة رجال الدين القساوسة العراقيين وتلاميذ الرهبنة في ايطاليا من العراقيين"، مشيرة الى ان "الاحتفالية حضرها رئيسة بلدية اسيزي سطيفانيا بروييتي وعدد من المنظمات الانسانية الإيطالية التي قدمت المساعدات للمناطق المتضررة من جراء جرائم داعش الارهابية ومنها المناطق المسيحية واليزيدية ".

وبينت ان "الاحتفالية تخللتها فعالية عرض مباشر لكلمة قداسة البابا الاسبوعية التي يلقيها بعد صلاة التبشير الملائكي، والتي تطرق فيها لزيارته العراق في العام الماضي، موجها بتحياته في خطابه للعراق وللفعاليات المقامة في كل من اسيزي واور بهذه المناسبة".

ووجه كنا بطريرك الكنيسة الكلدانية من اور صاحب النيافة الكاردينال لويس روفائيل ساكو رسالة باللغتين العربية والايطالية عبر مقطع فيديو مسجل، ذكر فيها اهمية زيارة البابا فرنسيس، مشيرا الى انها الزيارة الاولى الذي يقوم بها بابا الفاتيكان للعراق عبر التاريخ".

وبينت السفارة ان "لقاء اسيزي اور بمناسبة ذكرى الزيارة ويوم التسامح الوطني العراقي، شهد عقد لجلسة حوارية نُظمتها (لجنة روح اسيزي) وهي منظمة دولية معنية بحوار السلام والتسامح ، ادارها الصحفي الايطالي المعروف لوكا جيرونيكو الذي رافق البابا في زيارته الى العراق، وشارك في الجلسة التي عقدت في احدى الاديرة التابعة للكنيسة كل من أصحاب السعادة سفراء جمهورية العراق لدى ايطاليا والكرسي الرسولي، وعمدة المدينة إضافةً الى ممثلي الكنائس الكلدانية وممثلي إتحاد الجاليات الاسلامية ومكتب المسكونية والحوار ومجمع الاساقفة الايطاليين وممثل عن الطائفة الايزيدية وجمعٌ من أبناء الجالية العراقية الكريمة".

وبينت ان "الجلسة تضمنت مداخلة لسماحة الشيخ عبدالله الطائي ممثل المرجع الديني العراقي في النجف الاشرف صالح الطائي، كما واختتم الجلسة المونسيور دومينيكو سورينينو (أسقف اسيزي)".

وطالبت سفيرة العراق لدى روما صفية طالب السهيل في كلمة لها خلال الجلسات الاربعة التي عقدت بـ"تفعيل الخطوات العملية لتحقيق اهداف زيارة البابا الى العراق ومنها ما اكده قداسته من اهمية العودة الى اور ودعوته للمسيحيين للحج"، مؤكدة على "اهمية البدأ في تفويج الحجاج ولتكون البداية من مدينة اسيزي الايطالية الى مدينة أور العراقية".

وشددت "على استعدادات الدولة العراقية بتقديم كافة التسهيلات للحجاج وتامين مستلزمات الزيارة، وعلى اهمية فتح افاق التعاون الثقافي"، مطالبة بـ"اعادة فتح مدارس تعليم اللغة الايطالية من مراكز رصينة ايطالية في عموم العراق".

ووجهت "تحية لنساء العالم بشكل خاص و العراق وايطاليا بشكل خاص بمناسة 8 اذار يوم المراة الدولي"، مؤكدة على "اهمية العمل على تفعيل دور النساء في صناعة السلام مثمنة صبر وقوة وتضحيات النساء العراقيات واردتهم وعزيمتهم في اعادة الاعمار والبناء واحلال الاستقرار".

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