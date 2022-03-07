 النقل تنفذ مشروعا لتوحيد ميناءي ام قصر الشمالي والجنوبي

2022/03/07 | 10:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة النقل، الاثنين، عن تنفيذ مشروع توحيد عمل ميناءي أم قصر الشمالي والجنوبي، وإدارته الكترونياً.وقــال مدير الشركة العامة لمـوانـئ الـعـراق فرحان الفرطوسي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الشركة باشرت تنفيذ خطط لتطوير ميناءي أم قصر الشمالي والجنوبي، إذ سيكون لميناء أم قصر نظام عمل موحد”، لافتاً إلى أن “العمل على التحول […]

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