مآثر بطولية في نضال الشعب العراقي ضد الاستعمار البريطاني في ملحمة الرارنجية في منطقة الحلة - فلاح أمين الرهيمي

2022/03/07 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي ترك الثوار مدينة الكوفة إلى قبائل بني حسن المجاورة للمدينة في محاصرة الحامية البريطانية بقيادة علوان السعدون وعمران السعدون وعلوان الياسري واتجهوا إلى مدينة الكفل فاحتلوها في يوم 22/ تموز واتخذوها مركزاً لتجمعاتهم فطلب الميجر الانكليزي (بولي) من قائد حامية الحلة (لوكن) أن يرسل قواته إلى الكفل لإرهاب القبائل المقيمة على طريق (حلة – كفل) والذهاب إلى مدينة الكوفة لفك الحصار عن الحامية المحاصرة فيها و ......





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