2022/03/07 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التجارة تؤكد توزيع مفردات البطاقة التموينية شهرياً

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