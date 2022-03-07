2022/03/07 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهيار جسر للمشاة على الطريق الرابط بين الشطرة والغراف في ذي قار

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