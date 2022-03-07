توضيح رسمي بشأن تعيينات ذوي الشهداء

2022/03/07 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

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#تنويه#تعينات_ذوي_الشهداءبعد مخاطبة رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائلي مجلس الخدمة الاتحادية بخصوص تحديد نسب تعينات لذوي الشهداء والشرائح الثلاث حسب مانص علية قانوني مؤسسة الشهداء.حيث بين مجلس الخدمة الاتحادي في إجابته المرفقة أدناه بأنه تم الأخذ بنظر الاعتبار مراعاة النسب المئوية في قانوني المؤسسة في تعيينات ذوي الشهداء .وتؤكد مؤسسة الشهداء أنه في حال يتم اطلاق الدرجات الوظيفية من مجلس الخدمة سيتم الاعلان عنها عبر المواقع الرسمية لمؤسسة الشهداء.لذا اقتضى التنويه.#رئاسة_الوزراء#مؤسسة_الشهداء#دائرة_العلاقات_العامة_و_الاعلام

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