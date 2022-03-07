احذر شرب الماء بهذه الطريقة  

2022/03/07 | 10:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يعد شرب الماء بكمية كافية يوميا ممارسة بسيطة تعود بفوائد عدة على الصحة، من تحسين الذاكرة إلى المساعدة على امتصاص العناصر الغذائية وزيادة الطاقة.ووفقا للخبراء، فإنه من الضروري معرفة الكمية الكافية من الماء يوميا لضمان الحصول على هذه الفوائد، حيث أن شرب الماء بطريقة خاطئة قد يسبب ما يعرف […]

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