استقرار اسعار الصرف مقابل الدينار العراقي

2022/03/07 | 10:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

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