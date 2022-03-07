"سلوك صادم".. لاعب جمباز روسي يثير ضجة بسبب "رمز الغزو" في قطر

2022/03/07 | 10:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الاتحاد الدولي للجمباز، الاثنين، ما وصفه بـ "السلوك الصادم" للاعب الجمباز الروسي، إيفان كولياك، بسبب عرضه رمز الغزو الروسي "Z" بجانب الفائز الأوكراني.

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