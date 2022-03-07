الإمارات تعلن إرسال 30 طنا من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى اوكرانيا

2022/03/07 | 10:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات إرسال طائرة تحمل 30 طنا من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى أوكرانيا، الإثنين، في إطار دعم اللاجئين الذين بلغ عددهم 1.2 مليون في الدول المجاورة لأوكرانيا، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)

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