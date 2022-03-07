وثقته كاميرا.. لحظة تحليق صاروخ روسي فوق رؤوس أوكرانيين باتجاه مطار

2022/03/07 | 10:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو يظهر صاروخًا روسيًا يحلق بدوي عال باتجاه مطار فينيتزيا، الذي يبعد قرابة 120 جنوب غربي كييف، وقال الرئيس الأوكراني إن المطار تدمّر.

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