القبض على اثنين من أخطر تجار المخدرات في واسط

2022/03/07 | 10:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على اثنين من اخطر تجار المخدرات كيلو غرام منها في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “بعد ورود معلومات بوجود شخصان يقومان بالمتاجرة بالمواد المخدرة تم اخذ الموافقات الأصولية وتشكيل فريق عمل، الذي تمكن من القبض عليهم وفق احكام المادة […]

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