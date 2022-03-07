منتخب الجودو يخوض معسكراً تدريبياً في فرنسا

2022/03/07 | 11:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… إتفق الإتحاد العراقي للجودو مع نظيره الفرنسي على توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الطرفين للتعاون الرياضي في المرحلة المقبلة .وأكد نائب رئيس الإتحاد العراقي بالجودو عدي الربيعي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “اتصالاً هاتفياً تم اليوم الإثنين مع نائب رئيس الإتحاد الفرنسي للجودو سيباستيان نيوزليني للحديث عن العديد من التفاصيل التي […]

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