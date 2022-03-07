2022/03/07 | 11:04 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يتخطى 130 دولاراً للبرميل) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يتخطى 130 دولاراً للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).