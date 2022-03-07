المباشرة بصرف مستحقات ذوي شهداء سبايكر

2022/03/07 | 11:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

باشرت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، بصرف مستحقات ذوي شهداء سبايكر.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "تنفيذاً لتوجيه الأمين العام لوزارة الدفاع جبار ثجيل الحيدري ، دائرة التقاعد العسكري تباشر بصرف المستحقات المالية الخاصة بذوي شهداء سبايكر ".

وأضافت انه "جرى تسليم الوجبة الأولى من المستحقات"، مبيناً ان "العمل جارٍ لاستكمال الوجبات المتبقية من خلال الاتصال بذويهم".

من جانبه أكد الأمين العام على "ضرورة الإسراع بتسليم مستحقات ذوي شهداء مجزرة سبايكر، الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل إعلاء كلمة الحق والوقوف بوجه الإرهاب وحفظ كرامة العراق وشعبه".

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