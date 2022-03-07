أعراض ارتفاع الكوليسترول.. علامات تحذيرية في الذراعين والساقين

2022/03/07 | 11:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن تساهم ارتفاع مستويات

الكوليسترول في مشاكل صحية متعددة

بينها النوبات القلبية وارتفاع ضغط

الدم وتصلب الشرايين، وفي بعض الأحيان

يشتكي المرضى الذين يعانون من ارتفاع

مستوى الكوليسترول من آلام الجسم

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