وزير الخارجية: بكين مستعدة “للقيام بالوساطة اللازمة” لحل الأزمة الأوكرانية

2022/03/07 | 11:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين مستعدة “للقيام بالوساطة اللازمة” لحل الأزمة الأوكرانية (وزير الخارجية)

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