استخبارات الحشد الشعبي تعتقل عنصرين بداعش في بغداد

2022/03/07 | 11:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي اليوم الاثنين، عن اعتقال عنصرين بداعش بالعاصمة بغداد.وذكر اعلام الهيئة في بيان انه “تمكنت معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي، الاثنين، وبجهد استخباري حثيث ومعلومات استباقية دقيقة من اعتقال المتهم (أ.ح.ع) ضمن قضاء أبو غريب و المتهم الثاني (ط.أ.ر) ضمن قاطع العامرية […]

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