نائب: الجلسة المقبلة ستشهد التصويت على اللجان والنظام الداخلي

2022/03/07 | 11:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد عضو مجلس النواب جمال كوجر، الاحد، أن الجلسة المقبلة للبرلمان ستشهد التصويت على اللجان وعلى النظام الداخلي للبرلمان بسبب تغير اللجان.وقال كوجر في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “تم تحديد اللجان التي سوف يتم تقسيمها وهي لجنة الاقتصاد والاستثمار إلى لجنتين وكذلك لجنة الإعمار والأقاليم ولجنة النفط والطاقة”، مبيناً أن “هناك مقترحاً […]

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