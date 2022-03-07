اكتشف ما ستكون عليه السنوات الـ50 المقبلة في متحف المستقبل بدبي

2022/03/07 | 11:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهدف أحدث معالم الجذب في دبي إلى إبراز كيف يمكن أن تبدو عليه السنوات الـ50 المقبلة بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة والعالم بأسره."أجمل مبنى في العالم" يُظهر لك المستقبل الذي ستبنيه الإمارات على مدار الخمسين عامًا القادمة

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