قُبِض على اثنين منهم.. مسلحون يشنون هجوماً شمال شرقي بغداد

2022/03/07 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بقيام ثلاثة مسلحين بشن هجوم بشكل عشوائي في منطقة الحسينية شمال شرقي العاصمة بغداد، فيما أشار إلى أن القوات الأمنية ألقت القبض على اثنين من المهاجمين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عجلة نوع بيك اب حمراء اللون مجهولة اللوحات، أُطلق النار منها بشكل عشوائي في شارع التيوتات، بمنطقة الحسينية ".وأضاف، أن "القوة الماسكة للأرض المتمثلة بالجيش العراقي، وألقت القبض على اثنين من مطلقي النار، فيما لاذ الثالث مع العجلة بالفرار".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية ضبطت أيضاً أربعة أسلحة كلاشنكوف"، مبيّناً أن "الحادث أدى لإصابة عريف".

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