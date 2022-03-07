البوصة العراقية والمصرية تنظم برنامج عمل مشترك لتفعيل العمل بين الجانبين

2022/03/07 | 11:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

نظمت البورصة العراقية والمصرية برنامج عمل مشترك واجتماعات تضمنت مناقشة موضوعات مختلفة لتفعيل مذكرة التعاون بين هيئة الأوراق المالية العراقية وهيئة الرقابة المصرية .وقال المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه احمد عبد السلام ، انه بدعوة من البورصة المصرية وفي اطار التعاون بين الجهات النظيرة في قطاع الأوراق المالية واستنادا إلى مذكرة التعاون بين هيئة الأوراق المالية العراقية وهيئة الرقابة المصرية ومذكرة التفاهم بين سوق العراق للأوراق المالية والبورصة المصرية، نظم الجانبان برنامج عمل مشترك واجتماعات تضمنت مناقشة موضوعات مختلفة منها اجتماع رئيس هيئة الأوراق المالية العراقي حسن حمود العكيلي بنظيره المصري الدكتور محمد عمران في مقر هيئة الرقابة المالية المصرية وشارك في الاجتماع رئيس مجلس محافظي السوق ثائر عدنان والمدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه احمد عبد السلام ورئيس جمعية وسطاء سوق المال علي المختار وشارك فيه من الجانب المصري نائبي رئيس الهيئة المصري المستشار رضا عبد المعطي واسلام عزام. واضاف انه في نفس اليوم عقد الاجتماع الثاني بين وفدي البلدين في مقر البورصة المصرية بمشاركة المدير التنفيذي للبورصة المصرية الدكتور محمد فريد ومساعديه لشؤون النظم الالكترونية والرقابة على التداول والافصاح والحوكمة. واشار طه ، الى ان هذه الاجتماعات تأتي في اطار الاستفادة من تجربة البورصة والهيئة المصرية في اطار تطوير التعليمات والقواعد والاستخدام الواسع للنظم الالكترونية في التداول والرقابة والافصاح ، مبينا ان هذه الاجتماعات ستستمر على مدى اليومين القادمين سيتضمنها لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة المصرية حيث من المؤمل عقد اجتماعات مع وزير قطاع الاعمال فضلا عن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية .وبين ان الزيارة ستتضمن الاطلاع واللاستفادة من تجربة شركة المقاصة والتسويات وشركة نشر البيانات والمعلومات.وكانت الهيئة والسوق قد أرسلت 30 وسيط للتدريب العملي في البورصة المصرية في شهر شباط للتدريب من خلال جمعية محللين البيانات المالية.

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