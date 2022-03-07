القانون: لجنة أبو رغيف القشة التي قصمت حظوظ الكاظمي بولاية ثانية

2022/03/07 | 11:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..رأى ائتلاف دولة القانون , الاثنين، ان قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية “لجنة أبو رغيف” كانت القشة التي قصمت حظوظ رئيس حكومة تصريف الاعمال الكاظمي بالظفر بولاية ثانية .وقال القيادي في الائتلاف جاسم محمد البياتي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” اختيار الكاظمي كرئيس لمجلس الوزراء […]

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