العلم والدين خصام أم وئام؟ - جواد بشارة

2022/03/07 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة العلاقة بين البيولوجيا التطورية والدينعلم الأحياء التطوري، الدين، الخلق، التصميم الذكي: هذه هي الكلمات المفاتيح لمقاربة هذا الموضوع.إعداد وتحرير وترجمة د.



جواد بشارةينتشر الإيمان بعملية الخلق الإلهي والتصميم الذكي على نطاق واسع ويكتسب أهمية في عدد من البلدان.



تبحث هذه المقالة في خصائص العلم والأديان والعلاقة المحتملة بين العلم والدين.



من الأفضل أحيانًا النظر إلى نظرية الخلق ليس على أنه ......





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