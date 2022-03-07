محافظ نينوى يعلن قرب اطلاق الأموال المجمدة الخاصة بالمحافظة

2022/03/07 | 11:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، الاثنين، عن قـرب إطلاق الأموال المجمدة الخاصة بالمحافظة تمهيدا لإطلاق حملة إعمار وتطوير واسعة في مختلف القطاعات.وقال الجبوري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الأيام القليلة المقبلة ستشهد إطلاق المبالغ المجمدة الخاصة بمحافظة نينوى، وستنطلق معها حملة إعمار كبيرة خاصة بالأقضية والنواحي والقرى أيضا”.وأضاف أن “انطلاق الإعمار […]

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