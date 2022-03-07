العراق يعلن منح تأشيرة الدخول للبنانيين لمدة 6 أشهر

2022/03/07 | 11:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت – واع -

أعلن وزير الصناعة العراقي منهل عزيز الخباز، اليوم الاثنين، منح تأشيرة الدخول لجميع اللبنانيين لمدة 6 أشهر، فيما اشار وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان استعداد الرئيس نجيب ميقاتي لزيارة العراق.

وقال وزير الصناعة العراقي منهل عزيز الخباز في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جورج بوشكيان، حضرته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "العراق يحتاج من لبنان الصناعات الدوائية والغذائية والاستفادة من اساليب التسويق".

وأضاف، أن "الدولة العراقية بادرت لأعطاء تأشيرة للبنانيين لمدة 6 اشهر".

بدوره، أعلن وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان، أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يستعد لزيارة العراق على رأس وفد وزاري"، مبيناً أن "هذه الزيارة تأتي إستكمالا لوضع اللمسات الأخيرة على إتفاقية التكامل بين البلدين".

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